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Saraçhane'de provokasyon! Polise meşale ve demir çubukla saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. Öte yandan bazı kişiler görevli polis ekiplerine meşale ve demir çubuk fırlattı.

AA21 Mart 2025 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Saraçhane'de provokasyon! Polise meşale ve demir çubukla saldırdılar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.

Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Bu sırada göstericiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attı.

- İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUBUN POLİSE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Bu arada, düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin önlem için bekleyen polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.

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