Saraçhane'de yüzlerce vicdandan Gazze için dayanışma: Filistin halkı yalnız değildir

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze'nin sesi olmak ve zulme karşı dayanışmayı göstermek amacıyla tüm vatandaşları yürüyüşe davet ediyoruz" çağrısıyla Saraçhane'de dua programı düzenlendi.

Akşam namazının ardından Fatih Camii'nden başlayarak Saraçhane'de sona eren yürüyüş kapsamında Gazze'de hayatını kaybeden siviller için, topluca kılınan yatsı namazının ardından eller semaya yönelerek dua edildi ve saldırılar protesto edildi.

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de uyguladığı ablukaya dikkat çekmek için gerçekleşen yürüyüş ve dua programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Protestolarda "Filistin halkı yalnız değildir", "Filistin'e özgürlük direnişle gelecek", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atıldı.

