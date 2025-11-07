İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Saraçlar suç örgütü operasyonunda yakalananlar adliyede

İzmir'de bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu personeli 23 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA7 Kasım 2025 Cuma 12:26 - Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Saraçlar" olarak bilinen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

"Saraçlar" olarak bilinen suç örgütünün Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 4 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, 2'si kamu personeli 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü üyelerinin yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, zanlıların hesaplarında toplam 1 milyar 800 milyon lira şüpheli işlem tespit edilmişti.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatılmış, şüphelilerin adreslerinde 20 gram esrar, 3 çek, 1 milyon lira değerinde senet, 98 sentetik hap ve 34 fişek ele geçirilmişti.

