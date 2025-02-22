''Sarallar'' suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üyesi 35 sanığa dava

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 25'i tutuklu 35 sanık hakkında hazırlanan 216 sayfalık iddianamede, Bursa Emniyet Müdürlüğünce il genelinde suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerin faaliyetine yönelik yapılan çalışmalarda, genel olarak Bursa merkez ve İnegöl ilçesinde kendilerini "Sarallar'ın adamı" olarak tanıtan Okay A. ve Fırat E. ile hareket eden ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen zanlıların da olduğu belirtildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Okay A. ile hareket eden şüphelilerin silahlı oldukları ve genel itibarıyla kalabalık gezdikleri, kendilerince belirledikleri iş adamlarına giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları, her gittikleri yerde "Biz Sarallar'ız, bize kimse bir şey yapamaz" şeklinde konuşmalar gerçekleştirdikleri ve bu nedenle mağdurların korktukları için şikayet etmedikleri yönünde bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan müşteki E.A'nın beyanları doğrultusunda rapor düzenlenerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmak" suçunu oluşturan unsurların, örgütün yönetici ve üyelerinin, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların, örgütteki hiyerarşik yapının ve örgüte yardım eden kişilerin, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin tespit edilebilmesi için adı geçenler hakkında detaylı araştırılma yapıldığı anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

- CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜT ELEBAŞINI GELİŞMELERDEN HABERDAR EDİP YENİ TALİMATLAR ALMIŞLAR

Örgüt elebaşı Hakkı S'nin de olaylara ve görüşmelere bizzat dahil olarak suç örgütünün etkinliğini ve korkutucu gücünü özellikle Bursa ve çevresine yaymaya çalıştığı, muhataplarının eylemlere karşı dirençlerini kırdığı, Hakkı S. ve Okay A'nın cezaevinde bulunan Ümit S'yi sıklıkla ziyaret ederek görüştüğü, gelişmelerden haberdar ettiği ve eylemlerle ilgili yeni talimatlar aldığının değerlendirildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, ulusal düzeyde faaliyeti olan suç örgütü elebaşının halen cezaevinde tutuklu Ümit S. olduğu, bu nedenle örgütün faaliyetinin ağabeyi Hakkı S. ve Okay A. kontrolünde yürütüldüğü, Okay A'nın da sıklıkla Diyarbakır'a giderek Ümit S. ile cezaevinde görüştüğü, talimatların bir kısmını görüş sırasında yüz yüze aldığı, ayrıca eylemlere ilişkin gelişmelerden bilgi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

- ÖRGÜTÜN İŞLEYİŞİNİN DEVAMI İÇİN SUÇ GEÇMİŞİ OLMAYAN BİRİNİN YETİŞTİRİLMESİ TALİMATI VERİLMİŞ

Görüşmelerde, Ümit S'nin yakalanma veya operasyon ihtimaline karşı Okay A'ya, örgütün işleyişinin devamı için suç geçmişi olmayan birini yetiştirmesi talimatını verdiğinin ortaya çıktığına yer verilen iddianamede, elebaşı cezaevinde olmasına rağmen örgütü yönetmeye devam eden Ümit S'nin, gerçekleşen eylemlerin talimatlarını verdiğine işaret edildi.

Sanık Okay A'dan alınan talimatların Emrah D. ve Fahri G. tarafından Fırat E'ye iletildiği, Fırat E'nin ayrıca eylemlerde aktif şekilde rol alanlara talimat verdiği, bu kişilere silah temin ettiği, hiyerarşinin sıralı ve katı bir şekilde uygulandığı, eylemlere bizzat katılan örgüt üyelerinin gizlenmesi ve kalmaları için yer temin edildiği, bu kapsamda Yalova'daki bir mekanı kullandıkları iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A'nın, "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Örgüt üyesi diğer 29 sanığın ise benzer suçlardan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına mart ayında başlanacak.