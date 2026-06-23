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Şarampole devrilen araba alev topuna döndü: Araç yanarken paraları söndürmeye çalıştılar

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili, vatandaşların ise araçta bulunan yüklü miktardaki parayı söndürmeye çalışması dikkat çekti.

IHA23 Haziran 2026 Salı 15:04 - Güncelleme:
Şarampole devrilen araba alev topuna döndü: Araç yanarken paraları söndürmeye çalıştılar
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şeyhmus A., 06 ZK 798 plakalı BMV marka otomobiliyle Mardin'in Kızıltepe ilçesi yönünden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yönüne seyir halindeyken yolda bekleyen Mahmut C.'yi de aracına bindirdi.

Bir süre ilerleyen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Alev alan araçtaki 2 yaralı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE ARACI, VATANDAŞLAR İSE YANAN PARALARI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken vatandaşlar ise araçta bulunan yüklü miktardaki parayı çıkartarak söndürmeye çalıştı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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