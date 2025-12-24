İSTANBUL 14°C / 10°C
Güncel

Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Özdemir Yılmaz (65) idaresindeki 58 KA 488 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun ilçeye bağlı Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma (63) ve Seladdin Yılmaz (92) ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özdemir Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma ve Seladdin Yılmaz'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

