İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9405
  • EURO
    50,6051
  • ALTIN
    5982.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Saran'ın testi negatif çıktı'' iddiası... Başsavcılıktan açıklama
Güncel

''Saran'ın testi negatif çıktı'' iddiası... Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bazı basın organlarında, 'Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde yayınlanan haberlerin görüldüğünü, ancak Adli Tıp Kurumu dışında soruşturma dosyasına ulaşan böyle bir raporun bulunmadığını bildirdi.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
''Saran'ın testi negatif çıktı'' iddiası... Başsavcılıktan açıklama
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sadettin Saran hakkında karar verildi

"Şüpheli Sadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.