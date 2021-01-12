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'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 10:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:17
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Marmara Denizi'nden saat 07.30 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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