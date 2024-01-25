Sarıçay Barajı'nın çalışmaları tamamlanması ile birlikte vatandaşlara içme suyu sağlanacak

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği barajda, 1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 485 bin metreküpü tamamlandı. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli can suyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlanacak.