SARIGÜL'DEN ÖZEL'E: GÖREVİNDEN İSTİFA ET DELİKANLICA ADAY OL
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, söz konusu açıklamalara tepki gösterdi. Özel'i hedef alan Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.
"CHP'NİN GENEL BAŞKAN ARAYIŞI YOK"
Fox TV canlı yayınına konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU NEYE ENGEL OLDU?"
CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu savunan eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.