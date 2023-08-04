İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9884
  • EURO
    29,737
  • ALTIN
    1684.04
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan Özel'e sert çıktı: Delikanlı ol istifa et
Güncel

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan Özel'e sert çıktı: Delikanlı ol istifa et

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Özel'in genel başkanlığa ilişkin, 'Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık.' sözlerine sert çıkan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı.' dedi.

4 Ağustos 2023 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan Özel'e sert çıktı: Delikanlı ol istifa et
ABONE OL
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu. CHP'deki 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'DEN ÖZEL'E: GÖREVİNDEN İSTİFA ET DELİKANLICA ADAY OL

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, söz konusu açıklamalara tepki gösterdi. Özel'i hedef alan Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.

"CHP'NİN GENEL BAŞKAN ARAYIŞI YOK"

Fox TV canlı yayınına konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU NEYE ENGEL OLDU?"

CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu savunan eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.