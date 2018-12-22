Sarıkamış Harekatı nedir? Sarıkamış şehitleri tarihi anma destanı önemi nedir? Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri bu yıl 4-5-6 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milyonları ilgilendiren Sarıkamış Destanı nedir ne olmuştur destan önemi nedir? Sarıkamış Harekatı nedir? Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki savaşın başarısız bir girişimi olarak tarihimizde kötü bir yeri olan 22 Aralık Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü olarak ölen çok sayıda şehidimiz saygıyla anılıyor. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askerî girişimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Rus'lar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

'Sarıkamış şehitleri' harekatın 104. yılında anılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker, harekatın 104. yılında törenlerle anılacak.

KARS

Sarıkamış'ta 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında yapılacak anma etkinlikleri dolayısıyla Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Otelinde toplantı düzenlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ ile farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Vali Öksüz, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinin bu sene 104'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Öksüz, anma etkinliklerinin, organizasyonda görev alan kurumların yetki ve sorumluluk alanlarındaki koordineli çalışmasıyla, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden Kars'a yakışır biçimde gerçekleştirileceğini belirtti.

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ, etkinliklere ilişkin sunum yaptı.

SARIKAMIŞ HAREKATI NEDİR? SARIKAMIŞ'TA NE OLDU?

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Kasım 1914'te Azap ve Köprüköy'e saldıran Rusların, 3.Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından mağlup edilip dağıtılmıştır. Hasan İzzet Paşa dağılmış Rus ordusunu yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekmiştir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN ÖNEMİ

Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü Petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını karşılamak harekâtın amaçlarından biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ile sonuçlanınca Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmiş, Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. Bu yurt topraklarını geri almak amacıyla, 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, 19 Aralık tarihinde "Sarıkamış Harekâtı" planlarını kurmaylarına sundu. Osmanlı ve Alman kurmay heyeti planı kabul etmiştir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NDA KAYIPLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırımda domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir.

Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi, Sarıkamış Harekâtı'ndaki ölü sayısının tüm belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 90.000 rakamının 60.000 kayıp veren Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 90.000 askerin öldüğü iddiası ilk olarak Sarıkamış Harekâtı'ndan sekiz yıl sonra Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer almaktadır. Osman Mayatepek 75.000 muharip kuvvetin bulunduğu tarafın 90.000 askerinin ölmesinin matematiksel olarak imkânsız olduğunu ifade etmektedir.

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN SONUÇLARI

Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelleyerek sansür uygulamış ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri uzun yıllar sonra öğrenebilmiştir.

Ermeni gönüllü tümenleri Rus kuvvetlerinin başarısında önemli etken olmuştur. Bunlar kritik zamanlarda Osmanlı hareketlerine meydan okudu: "Osmanlı'nın gecikmesi Sarıkamış etrafında yeterli kuvvet konsantre etmesi için Rus Kafkasya Ordusu'na zaman kazandırmıştır." Enver Paşa, Ermeniler'i suçladı ve bölgede Rusya ile aktif beraberlikte bulunduklarını söyledi. 1918 Mart ayında Brest-Litovsk Antlaşması ile Sarıkamış ve Kars geri alınmış, ama aynı yılın Ekim ayında Mondros Mütarekesi uyarınca eski sınırlara dönülmüş ve topraklar elden çıkmıştı.