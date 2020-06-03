İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7228
  • EURO
    7,5457
  • ALTIN
    371.961
  • BIST100
    109127
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sarıkamış merkezine inen boz ayı ve yavruları yiyecek aradı
Güncel

Sarıkamış merkezine inen boz ayı ve yavruları yiyecek aradı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz ayı, cadde ve sokakları dolaştı. Apartman önlerine kadar gelen boz ayı, yavrularını korumak için havlayan köpeklerin önünde durdu.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 10:04 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:14
ABONE OL

Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan boz ayı, 2 yavrusuyla ilçe merkezine geldi.

Gece geç saatlerde sokakları gezen ayı ve yavruları, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yer aldı. Apartmanların önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını ise köpeklerin havlaması bozdu.

Köpeklerin önüne geçerek, 2 yavrusunu koruyan boz ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.

CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.