DHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:04 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:14

Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan boz ayı, 2 yavrusuyla ilçe merkezine geldi.

Gece geç saatlerde sokakları gezen ayı ve yavruları, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yer aldı. Apartmanların önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını ise köpeklerin havlaması bozdu.

Köpeklerin önüne geçerek, 2 yavrusunu koruyan boz ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.