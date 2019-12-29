Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş

29.12.2019 01:36 - Güncelleme: 29.12.2019 01:36

Sarıkamış’ta şehit olan Türk askeri gibi giyinen gençlerin arkasından yüzlerce kişinin ellerinde meşalelerle yürümesi duygusal anlara sahne oldu. Tuzla Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen ecdadını, Belediye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde düzenlediği programda andı. Hafız Mevlüthan Amir Ateş, aziz şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okudu. Ses sanatçısı Recep Ergül, Sarıkamış ağıtlarıyla Başkan Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti. Etkinlikte, Sarıkamış cephesinde asker iaşesini oluşturan kavrulmuş buğday ve ekmek ikram edildi.