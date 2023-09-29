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Sarıkamış Şehitleri unutulmadı! Harekatın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Sarıkamış Şehitleri unutulmadı! Harekatın 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Hayali, törende yaptığı konuşmada, 103 yıl önce Allahuekber Dağları'nda Türk milletinin cesareti, kararlılığı ve azmi ile bu toprakların vatan olduğunu söyledi.

Hayali, "Kınalı kuzularımız soğuğa, imkansızlığa ve talihsizliğe karşı unutulmaz bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Anadolu'nun Türk kalabilmesi ve ülkenin hür olabilmesi, o ağıt yakan anaların destan yazan evlatları sayesindedir." dedi.

Törende, şiirler okunmasından sonra öğrencilerden oluşan koro, Kafkas halk oyunları ekibi ve bando takımı gösteri yaptı.

Programda, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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