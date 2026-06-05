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Sarıyer iki transferi açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Işık Kaan Arslan ve Eşref Korkmazoğlu'nu kadrosuna kattığı duyurdu.

AA5 Haziran 2026 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Sarıyer iki transferi açıkladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, stoper Işık Kaan Arslan ve sol bek Eşref Korkmazoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce formamızı başarıyla terleten Işık Kaan Arslan ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza yeniden Sarıyer forması altında başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan sol bek Eşref Korkmazoğlu ile de yeniden anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza Sarıyer forması altında başarılı bir sezon diliyoruz."

Işık Kaan, geçen sezonu Boluspor formasıyla tamamlarken, ligde 27 maçta görev yaptı.

Sezonu Sarıyer'de noktalayan Eşref Korkmazoğlu da ligde 27 karşılaşmada forma giydi.

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