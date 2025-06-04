Sarıyer Sahili'nde şişme botla denize açılan 2 çocuk, uzun süre kürek çektikten sonra kıyıdaki vatandaşlarca fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi gönderilirken, çevredekilerin yardımıyla çocuklar kıyıya çıkarıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, iki çocuğun Boğaz'da kürek çekmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kürek çeken çocukların kıyıya dönmeye çalıştıkları, bu esnada yakın mesafeden tur teknesinin geçtiği anlar yer alıyor.