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Sarıyer Sahili'nde panik anları! 2 çocuk kurtarıldı

Sarıyer'de şişme botla denize açılan 2 çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, çocukların Boğaz'da kürek çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Sarıyer Sahili'nde panik anları! 2 çocuk kurtarıldı
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Sarıyer Sahili'nde şişme botla denize açılan 2 çocuk, uzun süre kürek çektikten sonra kıyıdaki vatandaşlarca fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi gönderilirken, çevredekilerin yardımıyla çocuklar kıyıya çıkarıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki çocuğun Boğaz'da kürek çekmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kürek çeken çocukların kıyıya dönmeye çalıştıkları, bu esnada yakın mesafeden tur teknesinin geçtiği anlar yer alıyor.

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