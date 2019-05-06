Sarıyer’de AVM'de silahlı saldırı
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
- DHA
SARIYER'de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle uzaklaşırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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