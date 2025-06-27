İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8759
  • EURO
    46,6773
  • ALTIN
    4228.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sarıyer'de bir kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Güncel

Sarıyer'de bir kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Sarıyer'de tartıştığı kadını silahla öldüren kişi, intihar etti.

AA27 Haziran 2025 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Sarıyer'de bir kadını silahla öldüren kişi intihar etti
ABONE OL

Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde Hüsniye Metin (61) ile Mustafa Gül (61) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hüsniye Metin'e silahla ateş eden Gül, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hüsniye Metin ile Mustafa Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede bir süre incelemelerde bulundu.

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.