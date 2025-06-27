Sarıyer'de bir kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde Hüsniye Metin (61) ile Mustafa Gül (61) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hüsniye Metin'e silahla ateş eden Gül, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hüsniye Metin ile Mustafa Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede bir süre incelemelerde bulundu.

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.