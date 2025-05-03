Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yol çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

İGDAŞ ekipleri ise çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesti.

- YOL, İNŞAATIN İSTİNAT DUVARININ YIKILMASI SONUCU ÇÖKTÜ

Caddenin iki şeritlik bölümünün ve yanındaki kaldırımın, bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması sonucu çöktüğü öğrenildi.

Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğal gaz, su ve elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor.

İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.