Sarıyer'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sarıyer cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:08

Sarıyer'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sarıyer'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sarıyer cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sarıyer için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sarıyer ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

SARIYER'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

SARIYER CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ATATATÜRK OTOSANAYİ NAZMİ AKBACI CAMİİ

OTO SANAYİ ŞAHİNOĞLU MESCİDİ

AYAZAĞA ÇAKIRLAR MH.MEHMET AKİF CAMİİ

AYAZAĞA YEŞİLTEPE CAMİİ

AYAZAĞA MESCİDİ AKSA CAMİİ

BAĞLARMEVKİ CEVAHİRLER CAMİİ

BAHÇEKÖY NURAY ARTAM CAMİİ

BALTALİMANI FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ (Taşlıbayırdaki)

BALTALİMANI MERKEZ CAMİİ

BALTALİMANI TAŞOCAKLARI CAMİİ

BOĞAZKENT FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH.CAMİİ

CUMHURİYET MH.HACIOSMAN CAMİİ

ÇAMLIK SEVGİ CAMİİ

ÇAMLITEPE EBU BEKİR CAMİİ

ÇAMLITEPE MERKEZ CAMİİ

ÇAMLITEPE AŞĞ.MH.CAMİİ

ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA CAMİİ

ÇAYIRBAŞI DAĞEVLER ESENTEPE C

ÇAYIRBAŞI PTT EVLERİ CAMİİ

DEMİRCİKÖYÜ MH.CAMİİ

DOSTEVLER CAMİİ

EMİRGAN HAMİDİ EVVEL CAMİİ

FATİH ORMANI CAMİİ

FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

GARİPÇEKÖYÜ MH.CAMİİ

GÜMÜŞDERE MH.CAMİİ

HUZUR CAMİİ

OTO SANAYİİ CAMİİ

HZ.EBUBEKİR CAMİİ

ÇİÇEK CAMİİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ABDÜLHAKİM SANCAK CAMİİ

İSTİNYE NESLİŞAH SULTAN CAMİİ

İSTİNYE YUNUS EMRE CAMİİ

KALENDERÜSTÜ CAMİİ

KİLYOS KUMKÖY CAMİİ

KİREÇBURNU GÜMRÜKÇÜ İSHAK AĞA CAMİİ

REŞİTPAŞA AHMET CELALETTİN P.C

REŞİTPAŞA DOĞANEVLER CAMİİ

REŞİTPAŞA DOĞANEVLERİ KOCATEPE C

RUMELİ FENERİ MH.YENİ CAMİİ

RUMELİFENERİ MH.RAMAZANAĞA CAMİİ

SARIDAĞ TEPEÜSTÜ MH.CAMİİ

ŞİFA CAMİİ

TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR CAMİİ

TARABYA MERKEZ CAMİİ

TARABYA ŞENEVLER H.CEMAL YAZGAN C

UHUT CAMİİ

YENİ MH.HAVANTEPE CAMİİ

YENİKÖY ÇARŞI MERKEZ CAMİİ

YENİKÖY YENİ CAMİİ

YEŞİLEVLER H.R.Ş.DEDEMAN CAMİİ

ZÜMRÜTEVLER CAMİİ

ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MESCİDİ

AYAZAĞA CENDERECİ MUHİTTİN ÇELEBİ CAMİİ

AYAZAĞA OSMAN KUYU CAMİİ

AYAZAĞA MH.EVYAP CAMİİ

AYAZAĞA ŞERİFE BACI CAMİİ

BAHÇEKÖY CAMİİ

BAHÇEKÖY YENİ MH.CAMİİ

BALTALİMANI SERHAZİN SÜLEYMANAĞA C

RUMELİ HİSAR ALİ PERTEK CAMİİ

RUMELİ HİSARI BOĞAZKESEN CAMİİ

RUMELİ HİSARI HACI KEMALETTİN

BÜYÜKDERE KARAMEHMET KETHÜDA CAMİİ

CUMHURİYET MH.MERKEZ CAMİİ

ÇAYIRBAŞI DAĞEVLERİ CAMİİ

DAĞEVLERİ ORTA CAMİİ

FATİH SULTAN MEHMET MH.CAMİİ

İMAMI AZAM CAMİİ

KÜÇÜKARMUTLU MERKEZ CAMİİ

FERAHEVLER HACI MÜŞİRE KARAKUŞ CAMİİ

HİSARÜSTÜ NAFİBABA CAMİİ

HİSARÜSTÜ MERKEZ CAMİİ

İSTİNYE KÜRKÇÜBAŞI CAMİİ

İSTİNYE KAPLICALAR MEV.CAMİİ

KORU MH.BOĞAZİÇİ CAMİİ

ŞEHİTLER MESCİDİ

İSTİNYE MAHMUT ÇAVUŞ CAMİİ

İSTİNYE İTFAİYE MESCİDİ

İSTİNYE OSMAN REİS CAMİİ

İSTİNYE POLİGON CAMİİ

KISIRKAYA MH.CAMİİ

KİLYOS YENİ CAMİİ

MADEN MH.CAMİİ

MADEN MH.TEPEÜSTÜ CAMİİ

SARIYER YENİ MERKEZ CAMİİ

MASLAK ÜÇYOL CAMİİ

MEDİNELİ HACI OSMAN CAMİİ

MEHMET KETHÜDA CAMİİ

PINAR MH.OSMAN KABİL CAMİİ

PINAR MH.YENİ CAMİİ

REŞİTPAŞA MİHRİŞAH SULTAN CAMİİ

HACI AHMET YESEVİ CAMİİ

RUMELİ KAVAGI YUSUFAĞA CAMİİ

RUMELİ KAVAK ULU CAMİİ

TARABYA BİRLİKEVLER CAMİİ

MEHMET ŞÜKRÜ ÇAKIROĞLU CAMİİ

USKUMRUKÖYÜ MH.CAMİİ

YENİ MH.CAMİİ

ZEKERİYAKÖY MH.CAMİİ