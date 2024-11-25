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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi aranıyor

Sarıyer'de, denize düşen bir kadın ile peşinden atlayan arkadaşını arama çalışmaları dalgıçlar eşliğinde ikinci gününde de devam ediyor.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi aranıyor
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Aşiyan'da denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıç ekipleri, sabah saatlerinde denizde arama çalışmaları yaptı.

- OLAY

Sarıyer Aşiyan'da, 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki arkadaşı da denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edilmişti.

Kadının düştüğü, arkadaşının da onu kurtarmak için denize atladığı anlar bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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