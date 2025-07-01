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Sarıyer'de denizde kaybolan gençlerden acı haber

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve kaybolan Enes Açıkça ve Sedat Yağız'ın cansız bedenleri bulundu.

AA/İHA1 Temmuz 2025 Salı 07:43 - Güncelleme:
Sarıyer'de denizde kaybolan gençlerden acı haber
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İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça ve Sedat Yağız'dan acı haber geldi.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Enes Açıkça'nın (18) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Açıkça'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çalışmalar devam ederken, saat 11.30 sıralarında da Sedat Yağız'ın (22) cansız bedeni su yüzeyinde bulundu.

Yağız'ın cesedinin Açıkça'nın bulunduğu alana yakın bölgede olduğu öğrenildi.

Cenaze teşhis işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kısırkaya'daki plajda 29 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız ile Enes Açıkça'yı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı.

  • Enes Açıkça
  • kayıp
  • deniz
  • Serhat Yağız

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