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  • Sarıyer'de denize düşen 2 kardeş Çanakkale'de de aranıyor
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Sarıyer'de denize düşen 2 kardeş Çanakkale'de de aranıyor

İstanbul Sarıyer'de 24 gün önce denize düşüp kaybolan Ayşe (29) ve Velat Can (23) kardeşler için Çanakkale sahilinde de arama çalışması başlatıldı.

DHA17 Aralık 2024 Salı 16:01 - Güncelleme:
Sarıyer'de denize düşen 2 kardeş Çanakkale'de de aranıyor
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Olay, 23 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can dengesini kaybedip denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen iki kardeşin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İki kardeş için Çanakkale sahil şeridinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği destek veriyor.

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