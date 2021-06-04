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Sarıyer'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

AA04 Haziran 2021 Cuma 07:11 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 07:11
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Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde Üzeyir O. idaresindeki 74 AN 158 plakalı kamyonet, yüksek hızla kasise girmesinden dolayı devrildi. Kazada, kamyonette bulunan iş makineleri ve moloz yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücü Üzeyir O. ile araçta bulunan Bazaruf B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin ve yola savrulan iş makineleri ile molozun, kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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