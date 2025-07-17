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Sarıyer'de facia anları kamerada: 17 yaşındaki genç öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Sarıyer'de motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen bir genç, gidon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Sarıyer'de facia anları kamerada: 17 yaşındaki genç öldü, arkadaşı ağır yaralandı
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Korkunç kaza, dün saat 13.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muharrem Umut Ağırbaş (17) arkadaşı T.D. (16) ile birlikte 34 SG 1134 plakalı motosikletle yola çıktı. Bir süre sonra Ağırbaş, motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı.

Metrelerce tek tekerlek üzerinde ilerleyen Ağırbaş, bir süre sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ağırbaş ve arkasındaki arkadaşı T.D. yola fırladı. Feci kazada 2 genç de ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ ARKADAŞI YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muharrem Umut Ağırbaş ve T.D.'yi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muharrem Umut Ağırbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkada oturan arkadaşı T.D.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tek tekerlek faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ağırbaş'ın tek tekerlek üzerinde ilerlediği ardından da aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.

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