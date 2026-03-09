Sarıyer'de hatalı sollama! Taksiyle yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Taşkın Çalışkan yönetimindeki ticari taksi, karşıdan gelen araca ve ardından iki minibüse çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle iki araç kullanılamaz hale gelirken, yolun her iki tarafı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağırıldı. Çekici yardımıyla araçların olay yerinden kaldırılmasıyla kapatılan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.