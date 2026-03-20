Sarıyer'de iki gecekondu yandı: Yaralılar var

Sarıyer'de iki gecekonduda çıkan yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi.

IHA20 Mart 2026 Cuma 07:46
Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın giderek büyürken bitişiğindeki başka bir gecekonduya da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken içeride mahsur kalanları polis ve mahalle sakinleri çıkardı.

Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi. Yangında yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da maddi hasar oluşurken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

