Sarıyer'de inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın
Sarıyer'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek depoyu kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.
Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.