Sarıyer'de inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek depoyu kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.