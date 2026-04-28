  • Boğaz'da faciadan dönüldü! Yalıya metreler kala durdu
Güncel

Boğaz'da faciadan dönüldü! Yalıya metreler kala durdu

Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisi, başlatılan çalışmaların ardından kurtarıldı. Dev geminin yalıya bir kaç metre kala durması faciayı önledi.

AA28 Nisan 2026 Salı 06:57
Boğaz'da faciadan dönüldü! Yalıya metreler kala durdu
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, yalıya çarpmasına metreler kala Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklenen ve yalıya çarpmasına metreler kala durabilen KAPPA isimli gemi Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından yüzdürüldü.

- İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

KEGM'den yapılan diğer açıklamada ise "Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda konteyner gemisi kurtarıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.