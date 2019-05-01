Sarıyer'de korkutan yangın
İstanbul Sarıyer'de bir binada çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor
İstanbul Sarıyer'de bir binada çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor
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