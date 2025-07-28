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Sarıyer'de ormanlık alanda şüpheli ceset

İstanbul Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Başına poşet geçirilen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, Rusça yazılmış bir not ele geçirildi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Sarıyer'de ormanlık alanda şüpheli ceset
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Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ayrıca cesedin üzerinden Rusça yazılmış not bulundu.

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