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Güncel

Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 12:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:48
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