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  • Sarıyer'de tadilat yaptığı esnada çöken tavanın altında kalan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Sarıyer'de tadilat yaptığı esnada çöken tavanın altında kalan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sarıyer'de tadilat yaptığı iş yerinin tavanı üzerine çöken bir kişi tavanın altında kaldı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Sarıyer'de tadilat yaptığı esnada çöken tavanın altında kalan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Olay, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ustası İsmail Şimşek, boş olan dükkanda tadilat yaptığı sırada dükkanın beton tavanı bir anda çöktü. Kaçmaya fırsat bulamayan Şimşek, beton blokların altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöken tavan bloklarının altında kalan İsmail Şimşek'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARDIMA KOŞAN İŞ YERİ SAHİBİ YARALANDI

Tadilat çalışmaları sırasında çöken tavanın altında kalan İsmail Şimşek'e yardım etmek isteyen iş yeri sahibi de yaralandı. Bastığı demir parçalarından biri ayağına batan iş yeri sahibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"AYAĞIMI KOPMAKTAN KURTARDILAR"

Çöken tavanın altında kalarak yaralanan İsmail Şimşek, "Kesim yapıyordum üstüme düştü, altında kaldım. Sağ olsunlar hemen kurtardılar, bir şeyim yok şu anda çok şükür. İyiyim. Ayağımı kopmaktan kurtardılar, çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Yardıma koşanlardan Hasan Ekşioğlu ise, "Arkadaşlar kesiyordu, bir anda blok düştü, betonda demir olmayışı yanılttı, keserken altında kaldı. Komşuyum ben yan taraftaki inşaatın sahibiyim, yardıma koştuk, elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

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