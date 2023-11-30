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Sarıyer'de toprak kayması: Kaya parçaları caddeye düştü

Sarıyer'de, ağaçlık alanda meydana gelen toprak kayması sırasında caddeye dökülen kaya parçaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kaya parçalarının bir kısmının kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Sarıyer'de toprak kayması: Kaya parçaları caddeye düştü
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Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda toprak kayması oluştu, bazı kaya parçaları caddeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri geldi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İBB ekipleri dozer ve kamyonla caddedeki kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaya parçalarının bir kısmının kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması ise devam ediyor.

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