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Sarıyer'de yangın paniği

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA27 Mayıs 2025 Salı 07:09 - Güncelleme:
Sarıyer'de yangın paniği
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Rumeli Hisarı Mahallesi Açıkalp Sokak'taki özel bir anaokulunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve anaokulunun tamamını saran yangın, bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında anaokulunun üst katındaki evde ve bitişiğindeki binada oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Yangında anaokulu ve bitişiğindeki binada hasar oluştu.

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