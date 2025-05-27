Sarıyer'de yangın paniği

Rumeli Hisarı Mahallesi Açıkalp Sokak'taki özel bir anaokulunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve anaokulunun tamamını saran yangın, bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında anaokulunun üst katındaki evde ve bitişiğindeki binada oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde ambulansta tedavi edildi.
Yangında anaokulu ve bitişiğindeki binada hasar oluştu.