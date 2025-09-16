İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3106
  • EURO
    48,8255
  • ALTIN
    4908.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şarkı sözleriyle dini hedef aldılar: Sözde rock grubu tutuklandı
Güncel

Şarkı sözleriyle dini hedef aldılar: Sözde rock grubu tutuklandı

Dini değerlere hakaret eden rock grubu üyeleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

IHA16 Eylül 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
Şarkı sözleriyle dini hedef aldılar: Sözde rock grubu tutuklandı
ABONE OL

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • hakaret eden grup
  • rock tutuklama
  • Anadolu soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.