9 Aralık 2025 Salı
  • Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan gözaltına alındı: Kaçış planları ortaya çıktı
Güncel

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan gözaltına alındı: Kaçış planları ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Gülter ve Ulu'nun yurt dışına kaçış planları yaptığı ortaya çıktı.

9 Aralık 2025 Salı 22:38
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan gözaltına alındı: Kaçış planları ortaya çıktı
ABONE OL

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, haklarında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunuyordu. Gülter ve Ulu'nun valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada polis tarafından takip altına alındığı belirtildi.

Operasyonun akşam 21.45'te başladığı ve çok kısa sürede sonuçlandığı öğrenildi. İstanbul Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Yalova'ya sevk edilmeleri bekleniyor.

  • tuğyan ülkem gülter
  • şarkıcı güllü
  • sultan nur ulu

