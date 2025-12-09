Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, haklarında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunuyordu. Gülter ve Ulu'nun valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada polis tarafından takip altına alındığı belirtildi.

Operasyonun akşam 21.45'te başladığı ve çok kısa sürede sonuçlandığı öğrenildi. İstanbul Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Yalova'ya sevk edilmeleri bekleniyor.