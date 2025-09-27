İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin şaşırtan detay: Düştüğü anı kızı Tuyan anlattı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sanatçının kızı, şarkıcı Güllü'nün nasıl düştüğünü anlattı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 18:21
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin şaşırtan detay: Düştüğü anı kızı Tuyan anlattı
Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak aşağı indik" dedi.

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

