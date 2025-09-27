İSTANBUL 22°C / 16°C
27 Eylül 2025 Cumartesi
Güncel

Şarkıcı Güllü'ye son veda

Yalova'da evinin terasından düşerek hayata veda eden şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede kızı Tüyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'ye son veda
Sanat hayatına 1990'lı yıllarda adım atan Güllü, güçlü sesi ve duygu yüklü yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Özellikle arabesk ve fantezi müzikte seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti.

Bugün, sevenleri ve sanat camiası onu son yolculuğuna uğurluyor. Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Güllü, dualarla toprağa verilecek.

Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.

