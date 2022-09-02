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  • Şarkıcı Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Güncel

Şarkıcı Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Ataşehir'de düzenlenen bir konserde İmam Hatipler hakkında kötü sözler kullanan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Sanatçı Gülşen için 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

AA2 Eylül 2022 Cuma 10:39 - Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfının da (KADEM) bulunduğu 702 müşteki yer aldı.

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, değerlendirme aşamasında bulunuyor.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

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