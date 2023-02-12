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Şarkıcı Maher Zain depremzedelere yardım etti

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Şarkıcı Maher Zain depremzedelere yardım etti
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Depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı, İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile bölgede yemek dağıtımı yaptı.

Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan ünlü sanatçı, "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş'a bugün geldik. Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz." diye konuştu.

Daha önce de sosyal medya hesabından bağış kampanyalarına destek veren sanatçının paylaşımlarına, dünyanın farklı yerlerinden yazılan olumlu yorumlar ve destek mesajları dikkati çekti.

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