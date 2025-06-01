Şarkıcılara ve çalgıcılara belge şartı! Sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, MYK ile Eyüp Musiki Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 8 Mayıs 2023'te şarkıcı, çalgıcı ve koro şefine ilişkin ulusal yeterlilikler hazırlandı. Kültür, sanat ve tasarım sektöründe geliştirilen yeterlilikler 21 Mayıs'ta yürürlüğe girerken, şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi olmak isteyenlerin belgelendirme koşulları da belirlenmiş oldu.

Söz konusu meslekleri icra etmek isteyen kişilerin teorik ve performans sınavlarından başarılı olmaları beklenirken, süreç sonunda şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi mesleklerini icra edenler, mesleki yeterlilik belgelerini alabilecek.

"900'DEN FAZLA MESLEĞİN STANDARDINI BELİRLEDİK"

MYK Başkanı İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak temel amaçlarının tüm mesleklerde standartları belirlemek ve bununla ilgili yeterlilikleri oluşturarak nitelikli iş gücünü sağlamak olduğunu söyledi.

Şu ana kadar 900'den fazla mesleğin standardını belirlediklerini ifade eden İlhan, tarım işçisinden zirai dron operatörüne, bilişim teknolojileri mimarisi uzmanından adli toksikoloğa kadar çok geniş bir kapsamda hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Son olarak şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi için ulusal mesleki yeterlilik standardının hazırlandığını ve geçen ay yayınlandığını bildiren İlhan, "Her meslekte bir standart olması gerekiyor. Herkes bir şey yaptığını söylüyor ama bunun standardını oluşturmak önemli. Yani bir insan nasıl şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi olacak? Bu doğrultuda ulusal standartları ve yeterlilikleri yayınladık, yürürlüğe girdi." diye konuştu.

PERFORMANS SINAVINDA BAŞARILI OLUNMASI GEREKİYOR

Müzisyenlerin, mesleki yeterliliğe kavuşmasını arzuladıklarını vurgulayan İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek standartlarını belirlerken iyi şarkı söylemek açıkçası yetmiyor. Bir kişi 'Ben şarkıcı olmak istiyorum.' derse nasıl yapacak? Beslenme ve uyku düzenini ayarlaması, ses organlarını harekete geçirmek için ses ısıtmasını yapması gerekiyor. Provadaki akışa göre çalgı ya da toplulukla, müzikal nüanslara uyarak seslendirme yapması ve alanı ile ilgili mesleki eğitimlere katılması gerekiyor. Bir insan şarkıcı olacaksa, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Türk pop müziği eseri seslendirmede yapılacak bir performans sınavında başarılı olması gerekiyor. Aday, farklı makamlardan, ses kapasitesini gösterebileceği geniş ses aralığına sahip müzik, üslup, tavır ve yorum özelliklerini yaratan eserleri seslendirmesi sonucunda bu belgeyi alabilecek."

İlhan, çalgıcılar için de telli çalgılar, yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar ve tuşlu çalgılar olmak üzere 5 grupta değerlendirme yapılacağını, performans sınavında başarılı olunarak belgenin alınabileceğini söyledi.

Koro şeflerinin ise eserlerinde yer alan ses gürlüğü, hız ve yavaşlığın ne zaman artıp azalacağı gibi belirlenen koşulları sağlaması gerektiğini aktaran İlhan, "Koro şeflerimiz Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve polifonik müzik korolarına yönelik sınava girebilecek. Performans sınavında seçtiği alana göre sınava girecek, buna göre koro şefi ünvanı alabilecek." diye konuştu.

Hazırlanan yeterliliklerin her alanın niteliğini artırması ve belgelenmiş iş gücünün oluşturulması açısından güzel çalışmalar olduğunu dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Önümüz yaz, düğünler başladı. Artık düğünlerde belgeli çalgıcıların, belgeli olan şarkıcıların görev yapması istenmeyen bazı durumları engelleyebilir. İstenen performansın gösterilmesi, hem bu hizmeti veren kişilerin memnun olması hem de hizmet alan kişilerin memnun olması yönünde güzel bir süreç başlayacağını düşünüyorum."