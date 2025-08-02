Şarköy'de hareketli saatler: Orman yangını şüphelisi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve çok sayıda personel müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Uçmakdere Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

Şarköy Belediye Başkanı Var, gazetecilere, yangınla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini aktaran Var, şunları kaydetti:

"Sabah makilik alanda başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve köylümüz ile beraber söndürüldü. Tabii soğutma çalışmaları da devam etti. Soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, ekiplerin ayrılmasından sonra rüzgarın da etkisiyle yangın tekrar alevlendi. Ondan sonra hava taşıtları sevk edildi. Bu saate kadar bayağı alan söndürüldü ama devam eden birkaç bölge daha var. İnşallah onları da kontrol altına alıp soğutma çalışması ile kurtaracağız. Herkese geçmiş olsun."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye araçları, arazözler, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Dozerlerle, yangının yayılmasını önlemek için çevresinin kazıldığı aktarılan açıklamada, "İtfaiye araçları Uçmakdere Mahallesi etrafına yerleştirilerek yangına karşı mahallemizin güvenliği sağlanmıştır. Yangına canları pahasına müdahale etmeye devam eden görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızdan yapılacak açıklamaları dikkate almalarını, yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin ikazlarına uymalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.



BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangına neden olduğu iddiasıyla M.Y'yi (75) gözaltına aldı.

Şüpheli jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

