İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2293
  • EURO
    46,9381
  • ALTIN
    4317.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şarköy'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
Güncel

Şarköy'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Şarköy'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
ABONE OL

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Öte yandan, AA ekibi yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.