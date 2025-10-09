Şarm Eş-Şeyh müzakerelerinden ilk görüntüler paylaşıldı. Görüşmelere MİT Başkanı Kalın da katıldı.

"TÜRKİYE'NİN KATILIMINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın söz konusu müzakerelere katılımına dikkati çeken Rışk, şunları kaydetmişti:

#SONDURUM Şarm- El-Şeyh müzakerelerinden ilk görüntüler... Görüşmelere MİT Başkanı Kalın da katıldı pic.twitter.com/c8X0HyrrOg — 24 TV (@yirmidorttv) October 8, 2025

"Katar Başbakanı Al Sani'nin yanı sıra MİT Başkanı Kalın ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ın Şarm Eş-Şeyh kentindeki müzakere turuna katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu katılım, savaşın durdurulması için olumlu sonuçlara ulaşılması yolunda müzakerelere güçlü bir ivme kazandıracağı gibi Netanyahu'nun müzakereleri baltalayarak saldırılarını sürdürme yönündeki manevra alanını da daraltır."

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Katar Başbakanı Al Sani'nin Gazze'de ateşkes için devam eden müzakerelere katılmak için Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

TRUMP: HAFTA SONU ORTA DOĞU'YA GİDEBİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Orta Doğu'ya) gidebilirim." dedi.