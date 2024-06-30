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Saros'da ormanda ateş yakanlara tepki kamerada: Yazıklar olsun

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi, ormanlık alanda ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA30 Haziran 2024 Pazar 13:29 - Güncelleme:
Saros'da ormanda ateş yakanlara tepki kamerada: Yazıklar olsun
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Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti.

Ormanlık alanda ateş yakıldığını gören Altunhan, ateş yakan tatilcilere tepki gösterdi.

Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, "Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun" dedi.

Tepki üzerine tatilciler ateşi söndürdü.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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