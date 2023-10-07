Sarp Gümrük Kapısı'nda operasyon! El arabasının içine gizlemişler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından, risk analizi kapsamında şüphe üzerine Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu iki şahsın bagajları, x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Detaylı arama işlemi için Sarp Gümrük Müdürlüğüne getirilen şahısların, valizlerini getirdikleri el arabasının normalden daha ağır olduğu tespit edildi.

El arabasının parçalarını söken ekipler, sonradan eklenildiği düşünülen metal profillerin içerisine gizlenmiş kestane balı olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışılan kestane balının piyasa değerinin, yaklaşık 49 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Operasyonda 47 kilo 800 gram kaçak kestane balına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.