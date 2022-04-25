İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7701
  • EURO
    15,88
  • ALTIN
    911.113
  • BIST100
    2467.78
Güncel

Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak bal baskını

Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'dan yurda giriş yapan minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi. Sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüsün durumundan şüphelendi.

Ekiplerce X-ray cihazına çekilen minibüste yapılan aramada aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş 103 kilo 800 gram kaçak bal ele geçirildi.

Aracın orijinal deposunda motorin bulunmadığı fark eden ekipler, akaryakıt ihtiyacının silecek suyu deposuna yapılan özel tertibatla karşılandığını belirledi.

Sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.