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Sarp Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasında yakalandı! 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu

Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste gümrük işlemi yapılmamış 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu bulundu. Minibüs ve tohumlara el koyulurken sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 12:07 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:07
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Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen Rus uyruklu R.R'nin kullandığı minibüste X-Ray taraması yapıldı.

Farklı noktalarda şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüs, arama hangarına sevk edildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1289 pakette 771 bin 500 hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.

Minibüs ve tohumlara el koyulurken sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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