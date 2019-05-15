Sarp Sınır Kapısı'ndan 4 ayda 1 milyon 663 bin kişi geçti

Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, kapıdaki yolcu geçişleri, 1 Ocak-30 Nisan'da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19,41 azaldı.

Geçen sene nisan sonu itibarıyla Sarp'tan 2 milyon 63 bin 708 kişi geçiş yaparken, bu rakam 2019'un aynı döneminde 1 milyon 663 bin 229 olarak gerçekleşti.

Kapıdan geçiş yapanların 558 bin 812'sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1 milyon 104 bin 417'sini ise yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

Söz konusu dönemde 247 bin 119 çıkış, 242 bin 527 girişle en fazla giriş çıkış yapılan ay nisan oldu.

Kapıda 2018 yılının ilk 4 ayında toplam 174 bin 522 araç giriş çıkış yaparken, bu senenin aynı döneminde araç giriş çıkış sayısı yüzde 15,51 azalışla 147 bin 455'te kaldı.

Otomobil geçişlerindeki sayı 77 bin 26'dan 54 bin 13'e, otobüs geçişlerindeki sayıda 27 bin 396'dan 10 bin 802'ye gerilerken, tır geçişlerindeki rakam ise 70 bin 100'den 82 bin 640'a yükseldi.